Cansu Özdemir wird Spitzenkandidatin der Linken

Cansu Özdemir wird Spitzenkandidatin der Linken für die Bürgerschaftswahl. Die Fraktionschefin wurde mit 61 Prozent der Stimmen auf dem Parteitag in Eimsbüttel gewählt.

Kritik für den Gegenkandidaten

Cansu Özdemir musste sich in der Kandidatur gegen einen Mann durchsetzen, dafür musste sich Herausforderer Holger Griebner viel Kritik stellen, weil traditionell Platz eins einer Frau vorbehalten ist.

Forderung nach einem Mietendeckel

Cansu Özdemir und die Hamburger Linke haben sich festgelegt, dass sie, anders als in anderen Bundesländern wie Bremen, Berlin und Thüringen, keine Regierungsbeteiligung anstreben. "Wir wollen Druck aufbauen und wir machen das weiter in der Opposition", so Özdemir. Dafür bekommt sie viel Applaus auf dem Parteitag - genau wie für die Forderung nach einem Mietendeckel und einem langfristig kostenlosem Öffentlichen Nahverkehr.

Stehender Applaus für Christiane Schneider

Zu Beginn des Parteitages gab es stehenden Applaus für Christiane Schneider, die nach zwölf Jahren in der Bürgerschaft nicht wieder kandidiert. Sie sei 71 Jahre alt und wolle nicht mit den Füßen voran aus dem Plenarsaal getragen werden, so Schneider.

Soziale Gerechtigkeit als zentrales Thema

Soziale Gerechtigkeit soll für die Hamburger Linke der zentrale Kurs im Programm für die Bürgerschaftswahl im Februar sein. Dabei rüstet sich die Partei für einen "Oppositionswahlkampf", wie es Özdemir am Sonnabend ausdrückte. Sie sehe keine Chance auf eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen in Hamburg. Ihr Vorwurf: Rot-Grün sei nicht bereit, die Armut in der Stadt zu bekämpfen und in der Mieten- oder Klimapolitik etwas zu verändern.

