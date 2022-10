Stand: 25.10.2022 20:03 Uhr Cannabis-Plantage in Moorburg entdeckt

In Moorburg hat die Polizei am Dienstagmorgen eine Marihuana-Plantage entdeckt. Zwischen Moorburger Elbdeich und Fürstenmoordamm fanden die Ermittler auf einem Gelände der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority rund 200 Pflanzen. Nur 500 Meter entfernt konnte die Polizei zwei Tatverdächtige in einem Einfamilienhaus ausfindig machen. Schwer bewaffnete Polizisten durchsuchten das Gebäude und nahmen die beiden fest.

