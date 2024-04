Stand: 03.04.2024 12:00 Uhr Cannabis-Freigabe hat Auswirkungen auf Staatsanwaltschaft

Die Cannabis-Freigabe wirkt sich in Hamburg schon auf die Strafverfolgung aus. Laut Staatsanwaltschaft müssen sich Haftrichter und -richterinnen mit allen Verfahrensakten beschäftigen, in denen es um Cannabis geht. Sie müssen entscheiden, ob Haftbefehle noch Bestand haben. Insgesamt geht es um 650 Verfahren, die überprüft werden müssen. In vier Fällen ist schon beantragt, noch nicht vollstreckte Haftbefehle aufzuheben. Die geänderten Strafrahmen haben dazu geführt, dass Taten jetzt schon verjährt sind.

