Stand: 01.08.2020 20:27 Uhr - NDR 90,3

CSD in Hamburg: Fahrrad-Demo statt große Parade

Fahrrad-Demo zum 40. Jahrestag des Christopher Street Days (CSD): Mehr als 2.000 Menschen haben sich laut Hamburger Polizei an einer Kundgebung für die Rechte von Lesben und Schwulen beteiligt. Die Polizei sprach von 2.100 Teilnehmenden, Veranstalter Hamburg Pride von 2.500. Die traditionelle CSD-Parade entfiel in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie. Um die Abstandsregeln einzuhalten, entschied sich der Veranstalter für eine Fahrrad-Demo. Der Vereinsvorsitzende von Hamburg Pride, Stefan Mielchen, sagte, den Teilnehmenden seien zwei Dinge wichtig gewesen, und zwar "die Sichtbarkeit der queeren Community zu gewährleisten und gleichzeitig dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen."

Christopher Street Day: Fahrrad-Demo statt Parade Hamburg Journal - 01.08.2020 19:30 Uhr Mit einer Fahrrad-Demo in der Hamburger Innenstadt wollte die LGBTQ-Gemeinde auch in Corona-Zeiten ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen. Mehr als 2.000 Menschen nahmen teil.







2,14 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Acht Kilometer per Fahrrad durch die Stadt

Die Teilnehmenden waren in Blöcken von je 100 Leuten unterwegs und fuhren vom Jungfernstieg die etwa acht Kilometer lange Strecke durch St. Pauli und Altona. Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus durften höchstens 3.000 Menschen mitfahren. "Nach 40 Jahren CSD geht nach wie vor ein wichtiges Signal von dieser Veranstaltung aus, ein politisches Signal für Toleranz und Vielfalt", sagte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), für den die CSD-Parade Anfang August immer der erste Termin nach dem Sommerurlaub ist.

Videos 02:41 Kommentar: "Es ging immer nur um Gleichbehandlung" Schwule und Lesben demonstrieren seit 40 Jahren in Hamburg für Gleichberechtigung. Auch heute ist der Christopher Street Day noch wichtig, meint Daniel Kaiser in seinem Kommentar. Video (02:41 min)

Wegen Corona große CSD-Demo abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie wurden die großen Demonstrationen in diesem Jahr abgesagt. Im vergangenen Jahr waren zur CSD-Demo in Hamburg der Polizei zufolge etwa 200.000 Menschen gekommen, etwa 90.000 waren bei der großen Demo mitgelaufen.

Der Christopher Street Day erinnert den 28. Juni 1969, als Polizisten die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und so mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. Der CSD soll auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.08.2020 | 12:00 Uhr