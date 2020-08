Stand: 01.08.2020 12:53 Uhr - NDR 90,3

CSD: Fahrrad-Demo rollt durch Hamburg

Eine große Parade zum 40. Jahrestag des Christopher Street Days (CSD) muss in Hamburg in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen. Doch auf eine Veranstaltung zur Stärkung der Rechte von Lesben und Schwulen will der Verein Hamburg Pride nicht verzichten. Darum ist in der Innenstadt am Mittag eine Fahrrad-Demonstration gestartet. "Die Pride Week, vor allem der CSD, ist eine politische Demonstration für gleiche Rechte, für gleiche Liebe und für all die Dinge, in denen die Community noch nicht gleichgestellt ist", sagte Katharina Fegebank, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, vor dem Start der Demo.

Mielchen: "Ein bisschen back to the roots" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.08.2020 12:00 Uhr Autor/in: Anna Rüter Stefan Mielchen, Vorsitzender von Hamburg Pride, im Interview über den ersten CSD mit dem Fahrrad und warum es nicht so schlimm ist, dass dieses Mal keine Partytrucks dabei sind.







Acht Kilometer Demo durch St. Pauli und Altona

Die Teilnehmenden treffen sich in Blöcken von je 100 Leuten rund um die Außenalster und starten von hier auf die etwa acht Kilometer lange Strecke durch St. Pauli und Altona. 3.000 Menschen, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzen wollen, dürfen mitfahren und es wird aufgrund der Corona-Regeln zur Eindämmung der Pandemie keine Abschlusskundgebung geben. "Nach 40 Jahren CSD geht nach wie vor ein wichtiges Signal von dieser Veranstaltung aus, ein politische Signal für Toleranz und Vielfalt", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), für den die CSD-Parade Anfang August immer der erste Termin nach dem Sommerurlaub ist.

Wegen Corona große CSD-Demo abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie wurden die großen Demonstrationen in diesem Jahr abgesagt. Im vergangenen Jahr waren zur CSD-Demo in Hamburg der Polizei zufolge etwa 200.000 Menschen gekommen, etwa 90.000 waren bei der großen Demo mitgelaufen.

Der Christopher Street Day erinnert den 28. Juni 1969, als Polizisten die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und so mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. Der CSD soll auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam machen.

