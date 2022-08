CSD-Demo in Hamburg: 250.000 Menschen erwartet Stand: 06.08.2022 06:15 Uhr Zur Demo zum Christopher Street Day (CSD) in Hamburg werden heute mehr als 250.000 Menschen erwartet. Am Freitag begann bereits das CSD-Straßenfest.

Nach Angaben des Vereins Hamburg Pride haben sich mit 82 Gruppen so viele wie noch nie angemeldet. 30 davon sollen mit Trucks sein. Neben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) wird unter anderem der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), erwartet.

Erstmals seit der Corona-Pandemie findet die Demo wieder in ihrer traditionellen Form statt. Der Zug startet um 12 Uhr in der Langen Reihe. Schon ab 9 Uhr ist dann die Straße gesperrt. Die Demo soll durch die Innenstadt führen. Zielpunkt ist der Jungfernstieg. Dort soll der Zug gegen 16.30 Uhr eintreffen.

CSD-Straßenfest bis Sonntag

Am Jungfernstieg und am Ballindamm findet seit Freitag das Straßenfest des CSD statt. Beide Straßen sind seit Donnerstag gesperrt. Das Straßenfest endet am Sonntag um 22 Uhr. Die Sperrung der beiden Straßen soll am Montag um 6 Uhr aufgehoben werden.

Unter den angemeldeten Gruppen sind nach Veranstalter-Angaben zahlreiche LGBTIQ+-Initiativen, darunter das Lesbennetzwerk Hamburg und der Queer Refugees Support Hamburg, Vereine und politische Parteien.

Gegen zunehmende Gewalt

Das CSD-Motto laute dieses Jahr "Auf die Straße! Vielfalt statt Gewalt". Es nehme Bezug auf die wachsende Gewalt gegenüber queeren Menschen. Bundesweit seien 2021 mehr als 1.000 Straftaten von Hasskriminalität gegenüber Menschen der queeren Community polizeilich gemeldet worden, in Hamburg seien es mit 67 Straftaten mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor gewesen.

Seit 1980 gehen Menschen in Hamburg zum CSD auf die Straße

Der Christopher Street Day erinnert an den 28. Juni 1969, als Polizeikräfte die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und so mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. Der CSD soll auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam machen. Seit 1980 gehen alljährlich in Hamburg Menschen auf die Straße, um sich für Akzeptanz und Gleichberechtigung aller Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten einzusetzen.

