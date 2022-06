Stand: 09.06.2022 18:40 Uhr CDU fordert verlässliche Online-Suche nach Kita-Plätzen

Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft will die Suche nach Kita-Plätzen vereinfachen. In einem Antrag fordert sie, freie Plätze online sichtbar zu machen. Die Sozialbehörde solle freie Kapazitäten regelmäßig ermitteln und in der bestehenden Kita-Datenbank digital zur Verfügung stellen. Dadurch solle verhindert werden, dass "Eltern stundenlang telefonieren müssen und auf zigfachen Wartelisten stehen", sagte CDU-Fraktionchef Dennis Thering dem Hamburg Journal. Seit der Corona-Pandemie fragt die Behörde die Auslastung der Kitas zwar regelmäßig ab, veröffentlicht die Daten aber nicht online. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 09.06.2022 19:30

