CDU fordert Strafmündigkeit ab zwölf Jahren

Kinder sollten schon mit zwölf Jahren strafmündig sein - das fordert Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering. In der "Welt am Sonntag" sagt Thering, er sehe mit Sorge, dass es immer mehr jüngere Täterinnen und Täter gebe, die vom Jugendstrafrecht nicht erfasst werden. Bisher werden Jugendliche mit 14 Jahren strafmündig. Thering will auch, dass in Hamburg grundsätzlich gegen Eltern jugendlicher Intensivtäterinnen und -täter ermittelt wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht wird.

