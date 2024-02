Stand: 13.02.2024 11:02 Uhr CDU: Bezirke sollen verkaufsoffenen Sonntag selbst wählen können

In Hamburg gibt es vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr. Die CDU will erreichen, dass die Bezirke mindestens einen davon selbst wählen können. Dieser könne passend zu größeren Veranstaltungen gelegt werden. Als Beispiele nennt die CDU den Schlagermove, den Christopher Street Day, die Cruise Days oder die Altonale. Dafür müsste der Senat allerdings das Hamburgische Ladenöffnungsgesetz ändern. Am Mittwoch soll in der Bürgerschaft über den Antrag abgestimmt werden.

