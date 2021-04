CDU-Vorstand stimmt für Laschet: Reaktionen aus Hamburg Stand: 20.04.2021 11:05 Uhr Der CDU-Bundesvorstand hat sich in einer Abstimmung klar für Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen.

In einer digitalen Sondersitzung der CDU-Spitze votierten in der Nacht nach Angaben eines CDU-Sprechers von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl 31 für eine Kandidatur Laschets. Neun stimmten für CDU-Chef Markus Söder, der sich nach dem Abstimmungsergebnis noch nicht geäußert hat. Nach übereinstimmenden Medienberichten will er die Entscheidung aber akzeptieren.

Weinberg: Laschets Kampfeswille unterschätzt

Hamburgs CDU-Fraktionschef Dennis Thering geht davon aus, dass Söder die CDU-Entscheidung mitträgt. Der Altonaer Bundestagsabgeordnete Markus Weinberg sagte im Gespräch mit NDR 90,3, dass Laschet in seinem Kampfeswillen und in seiner Führungsfähigkeit unterschätzt werde. Der Abgeordnete Rüdiger Kruse aus Eimsbüttel hält Laschet auch für den Richtigen, wenn es um eine neue Klimapolitik geht.

Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß hatte vor der Abstimmung dafür geworben, den Entscheidungsprozess auf "breitere Füße zu stellen und nicht nur auf den Bundesvorstand zu hören." Er sprach sich im Gespräch mit dem Hamburg Journal für eine Kreisvorsitzendenrunde aus, "weil man dadurch auch stärker die Mitglieder einbezieht."

