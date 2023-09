Stand: 15.09.2023 13:26 Uhr CDU-Landeschef Thering schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

Die CDU im Thüringer Landtag muss scharfe Kritik einstecken: Sie hat gestern mithilfe der AfD eine Steuersenkung durchgesetzt. Hamburgs CDU Fraktions- und Landeschef Dennis Thering schließt für seine Partei hier in Hamburg ein ähnliches Vorgehen aus: "In Hamburg würde ich kein Gesetzentwurf mit der AfD in der Bürgerschaft durchbringen, aber ich bin auch guten Mutes, dass wir in Hamburg nicht in eine Situation kommen, wo die AfD in irgendeiner Art und Weise notwendig ist, um Mehrheiten zu finden."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.09.2023 | 13:00 Uhr