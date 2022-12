Stand: 26.12.2022 14:32 Uhr CDU-Abgeordneter will Umweltverbände bei Klagerecht einschränken

Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß will Klagen gegen Infrastruktur-Projekte erschweren. Er sprach am Montag von einer regelrechten Klage-Industrie. Dadurch würden wichtige Projekte zu lange dauern. Ploß fordert daher eine Stichtagsregelung. Dies habe beispielsweise bei der schnelleren Realisierung der Elbvertiefung in Hamburg sehr geholfen.

