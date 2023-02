Stand: 02.02.2023 17:30 Uhr C&A kommt zurück in die Mönckebergstraße

C&A kehrt zurück in die Mönckebergstraße. Das hat eine Sprecherin des Modeunternehmens auf Nachfrage von NDR 90,3 bestätigt. Allerdings öffnet das Geschäft nicht an alter Stelle. Das ehemalige C&A-Haus ist für einen Neubau abgerissen worden. Das neue Geschäft soll ein paar Häuser weiter eröffnen, in den früheren Räumen des Geschäftes Appelrath-Cüpper. Wann genau ist noch unklar.

