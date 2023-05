Stand: 12.05.2023 18:41 Uhr Busunfall mit vier Verletzten in Altona

In Altona hat es am frühen Freitagabend einen Busunfall mit vier Verletzten gegeben. Ein Bus der Linie 15 musste scharf bremsen, wodurch mehrere Fahrgäste stürzten. Die Feuerwehr rückte mit Rettungswagen an. Die Eimsbütteler Straße wurde teilweise gesperrt.

