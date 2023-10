Stand: 18.10.2023 21:06 Uhr Bus-Fahrgäste geschlagen: 40-Jähriger in Horn verhaftet

Die Hamburger Polizei hat am Mittwoch einen 40-Jährigen in seiner Wohnung in Horn verhaftet, nach dem seit dem vergangenem Dezember gefahndet wurde. Der Mann soll immer wieder Fahrgäste in Bussen und an Haltestellen geschlagen und bepöbelt haben. Dabei fielen auch judenfeindliche Beleidigungen und Nazi-Sprüche.

