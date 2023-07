Bunker am Heiligengeistfeld wächst und wird grüner Stand: 03.07.2023 16:32 Uhr Der große Bunker am Hamburger Heiligengeistfeld soll in die Höhe wachsen und grün werden. Wie steht es um das Projekt im Stadtteil St. Pauli?

Der Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg dominiert das Heiligengeistfeld in Hamburg. Die Begrünung und der Ausbau des riesigen Gebäudes an der Feldstraße kommen nach Angaben der Projektleitung gut voran und könnten noch in diesem Jahr weitgehend abgeschlossen werden. "Wir gehen davon aus, dass noch im Spätsommer der Bergpfad fertiggestellt und dann zu Ende bepflanzt werden kann", sagt Frank Schulze. Er spricht für die Hamburger Bauherrin Matzen Immobilien KG, die das Projekt seit fast zehn Jahren in die Realität umsetzt. Rund 60 Millionen Euro kostet die Aufstockung und die Begrünung des Kolosses.

Bunker wird 20 Meter höher und grüner

Auf den 38 Meter hohen Flakbunker werden fünf weitere Etagen gebaut. Zudem soll ein komplett mit Bäumen und Sträuchern bewachsener Weg von unten startend rund um die Außenwände des Bunkers nach oben auf das Dach führen - der sogenannte Bergpfad. Und dort ist ein 1.400 Quadratmetern großer öffentlicher Stadtgarten geplant. Insgesamt entstehen mehr als 10.000 Quadratmeter Grün- und Gemeinschaftsflächen. Durch die Aufstockung ist der Bunker dann 20 Meter höher.

Hotel und Sporthalle

Im Inneren der fünf Etagen haben ein Hotel mit 134 Zimmern sowie eine Sport- und Konzerthalle Platz, beides wird vermietet. Auch Platz für einen Gedenk- und Informationsort rund um die Geschichte des Bunkers soll es geben. Wann das Hotel aufmacht und die Halle für den Schulsport und Konzerte genutzt werden kann, steht noch nicht fest.

Ursprünglicher Teil des Bunkers bleibt unverändert

Im ursprünglichen Teil des Hochbunkers ändert sich nichts. Der seit 2009 unter Denkmalschutz stehende Riese bleibt innen wie außen unverändert, deshalb wird auch nur oben begrünt. Damit bleibt auch der Mietermix aus den Bereichen Kultur, Musik und Medien bestehen. Keiner muss ausziehen.

Dachgarten wird öffentlich zugänglich

Sowohl der Bergpfad als auch der Dachgarten werden laut Schulze öffentlich zugänglich sein, wenn die Stadt alles technisch abgenommen hat und der Bunker eröffnet wird. Bis dahin ist das Gelände eine Baustelle. Rund 180 Arbeiterinnen und Arbeiter von 25 Gewerken sorgen derzeit dafür, dass die Begrünung, der Pfad und der Aufbau fertiggestellt werden. Neben Efeu und Clematis finden auf und um den Bunker herum auch Latschenkiefern, Felsenbirnen, Ölweidenbäume, immergrüne Schneebälle und iberische Lorbeerbäume Platz - insgesamt 4.700 Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen und dazu 16.000 Stauden.

Wissenschaftler sammelt Daten

Auf dem Bunker werden von einem Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin unzählige Daten rund um die Auswirkung von Dach- und Fassadenbegrünungen auf die Temperaturen, die Verdunstung und das Regenwasser aufgezeichnet. Das private Bauprojekt findet auch bei der Umweltbehörde Anklang. "Die grüne Transformation des grauen Bunkers zeigt bereits jetzt, dass die Stadt um eine Attraktion reicher werden wird. Als grünes Wahrzeichen im Stadtbild wird der Mehrwert von Gebäudebegrünungen sicht- und erlebbar", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne).

TV-Tipp: Mehr zu diesem Thema heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.07.2023 | 19:30 Uhr