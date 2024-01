Stand: 30.01.2024 07:22 Uhr Bundesweiter Streik in Universitätskliniken - UKE nicht betroffen

An zahlreichen Universitätskliniken wollen Ärztinnen und Ärzte am Dienstag die Arbeit niederlegen. Der Marburger Bund ruft zu einem ganztägigen Warnstreik an 23 landeseigenen Krankenhäusern auf. Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder über eine Tariferhöhung für die mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken blieben bislang ergebnislos. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist von dem Warnstreik nicht betroffen. Es gehört nicht zur Tarifgemeinschaft deutscher Länder.

