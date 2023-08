Stand: 16.08.2023 12:04 Uhr Bundeswehrkrankenhaus: Lauter Knall löst Großeinsatz aus

Eine Verpuffung vor dem Bundeswehrkrankenhaus in Wandsbek hat am Mittwochvormittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Vor der Klinik in der Lesserstraße gab es einen lauten Knall, mehrere Gehwegplatten wurden hochgedrückt. Laut Stromnetz Hamburg hatte ein defektes Kabel die Verpuffung ausgelöst. Die Stromversorgung des Bundeswehrkrankenhauses war aber nicht betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.08.2023 | 12:00 Uhr