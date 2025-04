Stand: 03.04.2025 10:54 Uhr Bundeswehr plant für September weitere Großübung in Hamburg

In Hamburg steht eine neue Großübung der Bundeswehr an. Das Landeskommando hat sie für September angekündigt. Ziel ist es dabei, die Abläufe zwischen Bundeswehr und zivilen Behörden besser einzuspielen. Die Großübung hat den Titel "Red Storm Bravo". Damit soll ab dem 25. September drei Tage lang die Verlegung von Truppen durch die Stadt geübt werden. Geplant sind Übungen sowohl in der Nacht, als auch am Tag. Auch Hubschrauber sollen zum Einsatz kommen. Bereits im vergangenen September fand eine vergleichbare Übung im Hafen statt.

