Stand: 19.06.2023 18:00 Uhr Bundeswehr-Uni in Jenfeld soll neu gestaltet und umgebaut werden

Die Helmut-Schmidt-Universität im Hamburger Stadtteil Jenfeld, auch bekannt als Universität der Bundeswehr, wird in den kommenden Jahren neu gestaltet und umgebaut. Insgesamt will die Bundeswehr in den Standort etwa eine Milliarde Euro investieren. Eine neue Bibliothek soll im Zentrum des Uni-Campus entstehen, außerdem sind weitere Gebäude für Forschung und Lehre geplant. Die denkmalgeschützten Hauptgebäude aus den 1970er Jahren sollen größtenteils erhalten bleiben und saniert werden. In 15 Jahren soll alles fertig sein.

