Stand: 06.09.2024 08:53 Uhr Bundeswehr-Chef Giss verlässt Hamburg

Der Chef der Bundeswehr in Hamburg verlässt die Hansestadt. Kapitän zur See Michael Giss wird Mitte dieses Monats nach Baden-Württemberg wechseln. In Hamburg war der 60-Jährige für rund 6.500 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Beschäftigte der Bundeswehr zuständig. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht entschieden.

