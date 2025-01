Stand: 30.01.2025 18:24 Uhr Bundestagswahl: Hamburger Landeslisten stehen endgültig fest

Die Stimmzettel für die Bundestagswahl am 23. Februar sind noch nicht gedruckt - aber die Hamburger Landeslisten stehen nun endgültig fest. In Hamburg sind dreizehn Parteien vom Landeswahlausschuss zugelassen. Die Wahlvorschläge der Piratenpartei, der Partei Mera25 und die der sogenannten BSW-Rebellen wurden abgelehnt - und am Donnerstag auch die diesbezüglichen Beschwerden der BSW-Rebellen.

