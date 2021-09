Bundestagswahl: Abschluss des Wahlkampfs der Hamburger FDP

Am Freitagabend hat die Hamburger FDP ihren Wahlkampfabschluss in der Fabrik in Altona bestritten. Spitzenkandidat Michael Kruse bekräftigte die Wahlziele der Liberalen.