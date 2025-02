Bundestagswahl: 1,3 Millionen Hamburger zur Stimmabgabe aufgerufen Stand: 22.02.2025 19:57 Uhr Knapp 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger sind am Sonntag zur Bundestagswahl aufgerufen. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr.

In der Hansestadt stehen zwölf Parteien mit ihren Landeslisten auf den Wahlzetteln. In den sechs Wahlkreisen - Mitte, Altona, Eimsbüttel, Nord, Wandsbek und Bergedorf/Harburg - treten insgesamt 49 Kandidierende von neun Parteien an.

Hoher Briefwahlanteil in Hamburg erwartet

Es wird erneut mit einem hohen Briefwahlanteil gerechnet. Bis Freitag hatten sich nach Angaben des Landeswahlamts rund 36 Prozent der wahlberechtigten Hamburgerinnen und Hamburger für die Briefwahl entschieden. Einen höheren Wert gab es nur bei der Wahl 2021, damals unter Corona-Bedingungen.

SPD lag bei Bundestagswahl 2021 in Hamburg vorne

Bei der Bundestagswahl 2021 war die SPD in Hamburg mit 29,7 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft geworden. Die Grüne erhielten damals 24,9 Prozent und die CDU 15,4 Prozent. Die FDP landeten bei 11,4 Prozent, die Linke bei 6,7 Prozent und die AfD bei 5,0 Prozent.

Eine Woche nach der Bundestagswahl findet in Hamburg bereits die nächste Wahl statt: Am 2. März wird eine neue Bürgerschaft gewählt.

Weitere Informationen Bundestagswahl 2025: Nachrichten und Hintergründe aus Hamburg Am 23. Februar findet die Bundestagswahl 2025 statt. Hier finden Sie die Berichte aus Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 22.02.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl