Stand: 18.05.2025 09:19 Uhr Bundesratsinitiative zur Zusammenarbeit von Großmärkten und Tafeln

Großmärkte in Deutschland sollen enger mit den Tafeln zusammenarbeiten. Dafür setzt sich die Hamburger Verbraucherschutzsenatorin Anna Galllina (Grüne) zusammen mit ihrer Kollegin aus Berlin ein. Ziel ihrer gemeinsamen Bundesratsinitiative ist es, dass weniger Obst und Gemüse weggeworfen werden muss. Nächste Woche will die Verbraucherschutzministerkonferenz in Berlin über die Initiative beraten.

