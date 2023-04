Stand: 15.04.2023 15:49 Uhr Bundespolizei kontrolliert Waffenverbot am Hauptbahnhof

Die Bundespolizei kontrolliert am Wochenende am Hamburger Hauptbahnhof Passanten und Passantinnen auf mögliche Waffen. Bis in die Nacht zu Montag gilt: Wer gefährliche Werkzeuge, Reizgas, Schlagringe, oder Messer dabei hat, muss mit einer Strafe rechnen. Laut Bundespolizei steigt am Hamburger Hauptbahnhof die Zahl der Gewalttaten und es gibt zunehmend Angriffe auf Beamte und Beamtinnen. Dagegen will die Polizei ein Zeichen setzen.

