Bundeskanzler Scholz ruft zu Solidarität für Ukraine auf Stand: 06.05.2022 12:45 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in Hamburg zur internationalen Solidarität und zum entschlossenen Kampf gegen den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen. Er war als Festredner zum 100jährigen Geburtstag des Übersee-Clubs nach Hamburg gekommen.

Natürlich überschattete der Ukrainekrieg auch den Festakt im Hamburger Rathaus: Mit scharfen Angriffen auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin eröffnete Bundeskanzler Olaf Scholz seine Rede vor rund 500 Festgästen: "Putins Hass auf die freiheitliche Ukraine ist größer als sein Interesse an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung seines eigenen Landes". Putin habe eine radikal neue Wirklichkeit geschaffen: "In dieser neuen Wirklichkeit müssen wir handlungsfähig sein. In dieser neuen Wirklichkeit müssen wir uns künftig behaupten". Jetzt sei nicht weniger weltweite Vernetzung, sondern eine kluge und nachhaltige Globalisierung angesagt. Der Bundkanzler sagte, die internationale Zusammenhalt sei fragil. "Darum werden wir uns mit all unserer Kraft dafür einsetzen, dass die globale Allianz, die fest hinter der regelbasierten internationalen Ordnung steht, jetzt keine Risse bekommt." Eine zentrale Aufgabe von Deutschlands der G7-Präsidentschaft sei deshalb, aktiv auf die internationalen Partner zuzugehen. Fortschritt und eine bessere Welt seien so weiter möglich - schloss der Bundeskanzler seine Rede mit einem optimistischen Ausblick - und bekam langen Beifall.

Tschentscher würdigte Bedeutung des Übersee-Clubs.

Tschentscher hob die Bedeutung, die der Hamburger Übersee-Clubs weit über die Grenzen der Hafen- und Handelsstadt hinaus habe, hervor. In seiner 100-jährigen Geschichte habe sich der Club verdient gemacht um die internationale Verständigung, sagte er am Freitag bei dem Festakt im Hamburger Rathaus. In zahlreichen Kooperationen setze sich der Club dafür ein, "dass die europäische Staatengemeinschaft und viele weitere Länder auf der Welt zusammenstehen, dass sie gemeinsam für Demokratie, Frieden und Freiheit eintreten". Kein Thema sei derzeit aktueller.

Förderung von Demokratie und Völkerverständigung

Der 1922 gegründete Übersee-Club setzt sich für die Förderung des demokratischen Staatswesens, der Toleranz und der Völkerverständigung ein. In ihm engagieren sich den Angaben zufolge mehr als 2.200 Mitglieder. Der Club gilt traditionell als Forum für Vorträge bedeutender Persönlichkeiten aus Hamburg und der Welt.

