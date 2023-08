Stand: 29.08.2023 18:30 Uhr Bundesgerichtshof verhandelt über Hamburger Affäre um Rolling-Stones-Tickets

Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat am Dienstag über die Affäre um Rolling-Stones-Freikarten für das Bezirksamt Hamburg-Nord verhandelt. Es geht um Freikarten im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Das Landgericht Hamburg hatte den ehemaligen Leiter des Bezirksamts, Harald Rösler, und seinen Stellvertreter wegen Vorteilsnahme und -gewährung zu einer Geldstrafe verurteilt. Von den Hauptvorwürfen der Bestechlichkeit und Untreue waren sie freigesprochen worden. Gegen das Urteil war die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen. Ein Urteil wird am Donnerstag erwartet.

