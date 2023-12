Stand: 16.12.2023 07:29 Uhr Bundesbank tauscht 3,5 Millionen D-Mark in Hamburg um

Mehr als 3,5 Millionen D-Mark hat die Deutsche Bundesbank in diesem Jahr allein in ihrer Filiale in Hamburg umgetauscht. Die Einzahlungen bis Ende November entsprachen einem Gegenwert von 1,805 Millionen Euro, wie eine Sprecherin der Bundesbank auf Anfrage sagte. Deutschlandweit hat die Bundesbank 2023 bislang mehr als 53 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht.

