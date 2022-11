Stand: 18.11.2022 10:52 Uhr Bund will Schlickproblem in der Elbe langfristig lösen

Die Bundesregierung möchte das Schlickproblem im Hamburger Hafen langfristig lösen und deshalb auch mit den Landesregierungen in Kiel und Hannover sprechen. Der Bund will, dass große Containerschiffe Hamburg anlaufen können. Das ist aber nur eingeschränkt möglich, weil der Hafen immer vom Schlick freigebaggert werden muss und niemand den Schlick nehmen will. Mit zwei Dritteln der Kosten in Höhe von rund 800 Millionen Euro hatte sich der Bund an der Elbvertiefung beteiligt.

