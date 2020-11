Bund legt Machbarkeitsstudie für zweiten S-Bahntunnel vor Stand: 12.11.2020 18:05 Uhr Der geplante zweite S-Bahntunnel unter der Hamburger Innenstadt ist technisch machbar: Das ergab ein erstes Gutachten, das im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums am Donnerstag vorgestellt wurde.

Der Tunnel wäre ein Befreiungsschlag für den überlasteten Hauptbahnhof, sagte der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU). Er möchte deshalb zwei S-Bahngleise unterirdisch neben die jetzige Tunnelstation bauen. Damit würden zwei S-Bahngleise in der Bahnhofshalle frei für Fernzüge. "Hamburg hat einen Hauptbahnhof, der vollkommen zugefahren ist. Deshalb bietet sich eine Lösung eines weiteren City-Tunnels einfach an", so Ferlemann.

"Hamburg kann so etwas"

Der Tunnel würde unter der Binnenalster zum Stephansplatz laufen. Weitere Haltestellen wären Schlump, Doormannsweg und der Fernbahnhof Diebsteich. Damit würde die S-Bahnstrecke Dammtor-Holstenstraße entlastet, sagte Ferlemann. "Natürlich ist das ein aufwendiges Bauprojekt. Wir arbeiten mitten in einer Weltstadt. Hamburg kann so etwas, das hat es schon in der Vergangenheit bewiesen. Wenn alle wollen, dann geht das."

Drei Milliarden Euro Kosten

"Wenn wir Mitte der 30er-Jahre fahren, ist das ehrgeizig, aber machbar", so der Staatssekretär. Die Kosten sollen sich laut Gutachten auf rund drei Milliarden Euro belaufen. "Vom Grundsatz her, das kann ich sagen, steht der Bund Gewehr bei Fuß", sagte Ferlemann mit Blick auf die Finanzierung. Hintergrund der Tunnelplanung sind auch die Pläne der Bundesregierung, die Zahl der Passagiere im Nah- und Fernverkehr der Bahn zu verdoppeln und den Marktanteil des Güterverkehrs auf der Schiene auf 25 Prozent zu steigern.

Gemischte Reaktionen

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) zeigte sich zunächst zurückhaltend. "Die Ideen, die der Bund entwickelt hat, sind ein erster Aufschlag, der nicht nur Lösungen, sondern auch viele Herausforderungen bringt." Was von den Ideen machbar sei, müsse jetzt erörtert werden. Der SPD-Verkehrsexperte Ole Thorben Buschhüter betonte, die SPD stehe zum Deutschland-Takt und dem Ziel, den Anteil des Schienenverkehrs in Deutschland spürbar zu erhöhen. Ein zweiter S-Bahn-Tunnel könne eine Lösung sein. "Klar ist aber auch: Ein Großprojekt wie dieses ist nicht im Alleingang zu realisieren. Die Planungen können nur gelingen, wenn der Bund und Hamburg an einem Strang ziehen."

CDU-Fraktionschef Dennis Thering warf dem rot-grünen Senat vor, sich bislang viel zu wenig mit dem Bahnverkehr beschäftigt zu haben. "Ohne den Bund wären wir auch heute keinen Schritt weiter." Seine Fraktion begrüße die Idee einen zweiten Tunnels ausdrücklich. "Wichtig ist es dabei, dass das Projekt von vornherein solide durchfinanziert wird."

AUDIO: Gutachten zum neuen S-Bahn-Tunnel vorgelegt (1 Min)

