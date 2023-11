Stand: 16.11.2023 20:14 Uhr Bund gibt 13 Millionen Euro für Synagogen-Entwürfe

Die Pläne für den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge im Grindelviertel kommen einen großen Schritt voran. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat beschlossen, dass sich der Bund mit gut 13 Millionen Euro am Architekturwettbewerb beteiligt. Dafür stark gemacht haben sich unter anderem die beiden Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneten Metin Hakverdi (SPD) und Niels Annen (Grüne). Gerade in diesen Zeiten wolle man das jüdische Leben in Hamburg stärken und noch sichtbarer machen, sagte Hakverdi.

