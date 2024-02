Stand: 05.02.2024 20:33 Uhr Bund der Steuerzahler kritisiert Hamburger Justizbehörde

Der Bund der Steuerzahler Hamburg übt massive Kritik an der Justizbehörde. Grund ist der stockende Umzug der Staatsanwaltschaft in das Gebäude an der Ludwig-Erhard-Straße. Seit September 2022 zahlt die Stadt eine monatliche Entschädigung von knapp 400.000 Euro. Somit kamen laut Steuerzahlerbund bereits fast 6,7 Millionen Euro zusammen. Laut der Behörde der Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) soll der Umzug im Frühjahr starten. Der Steuerzahlerbund kritisiert die lange Planungszeit. Der Mietvertrag sei bereits 2019 unterschrieben worden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.02.2024 | 19:30 Uhr