Stand: 15.11.2024 07:44 Uhr Bund der Steuerzahler befürwortet Doppelwahl in Hamburg

Am 23. Februar 2025 soll die Bundestagswahl stattfinden. Am 2. März dann die Hamburger Bürgerschaftswahl. Nun schlägt der Bund der Steuerzahler in Hamburg vor, diese Wahlen zusammenzulegen. Verbandschef Sascha Mummenhoff sagte, ein Wahltermin hätte mehrere Vorteile. Das würde aus seiner Sicht Kosten sparen und Wahllokale müssten nur einmal organisiert werden.

