Bullenhuser Damm: Hamburg gedenkt im April getöteter Kinder Stand: 08.04.2025 10:16 Uhr Im Hamburger Thalia Theater wird am 24. April der 20 jüdischen Kinder gedacht, die in der ehemaligen Schule am Bullenhuser Damm in Hamburg-Rothenburgsort kurz vor Kriegsende 1945 von der SS ermordet wurden. NDR.de überträgt die Gedenkstunde in einem Livestream. Zusätzlich gibt es schon ab Anfang April weitere Veranstaltungen zum Thema.

Die Gedenkfeier für die Kinder vom Bullenhuser Damm findet am 24. April um 11 Uhr im Thalia Theater (Alstertor) statt. Zu Gast sind Andra und Tatiana, die 1944 nach Ausschwitz Birkenau deportiert wurden, als sie vier und sechs Jahre alt waren. Ihr Cousin Sergio gehörte zu den 20 Kindern, die im Bullenhuser Damm umgebracht wurden. Gemeinsam mit anderen Angehörigen weiterer Opfer sprechen sie über ihre Erfahrungen. Im Publikum sind rund 700 Schülerinnen und Schüler aus Hamburger Oberstufen, die auch Fragen, an die Zeitzeugen stellen können. Moderiert wird die Veranstaltung von NDR Moderator Ingo Zamperoni.

Gedenkfeier mit Zeitzeugen im Thalia Theater

NDR.de überträgt die Gedenkstunde im Livestream. Eine Anmeldung ist unter der Mailadresse anmeldung@kinder-vom-bullenhuser-damm.de möglich. Die Veranstaltung wird von der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm e.V organisiert und findet im Rahmen der Woche des Gedenkens Hamburg-Mitte statt.

Ausstellung in der Zentralbibliothek

Schon am 2. April startet in der Zentralbibliothek der Bücherhallen (Hühnerposten 1) die Ausstellung "Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm". Sie zeigt die Geschichte der zehn Jungen und zehn Mädchen, die in den Kellerräumen am Bullenhuser Damm getötet wurden. In der Gedenkstätte Kinder vom Bullenhuser Damm (Bullenhuser Damm 92 bis 94) findet zudem am 20. April von 14 Uhr bis 15 Uhr eine Gedenkstunde mit musikalischer Begleitung statt. Anschließend gibt es auch eine Führung durch die Gedenkstätte.

Ein Arzt der SS hatte die Kinder im Konzentrationslager Neuengamme zu medizinischen Experimenten missbraucht. Die SS ("Schutzstaffel") war die militärische Organisation, die den Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden maßgeblich organisierte und durchführte. Kurz vor der Einnahme Hamburgs durch die Briten wollten die Hamburger SS-Leute die Spuren ihrer Verbrechen verwischen.

Auch Mediziner und Häftlinge umgebracht

In der Nacht zum 21. April 1945 brachten sie die Jungen und Mädchen aus Polen, Italien, Frankreich, den Niederlanden und der Slowakei in das Schulgebäude und ermordeten sie im Keller. Neben den fünf bis zwölf Jahre alten Kindern töteten die SS-Männer zwei inhaftierte französische Mediziner, zwei niederländische Krankenpfleger und 24 sowjetische Häftlinge. Das Gebäude diente damals in dem zerbombten Stadtteil Rothenburgsort als Außenstelle des KZ Neuengamme. Nach dem Krieg wurden sechs der Täter von einem britischen Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Der SS-Arzt wurde 1966 in der DDR zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein weiterer SS-Mann musste nie für das Verbrechen büßen, saß allerdings wegen anderer Morde im KZ Buchenwald viele Jahre im Gefängnis.

Gedenkstätte seit 1987

Die Gedenkstätte in der seit 1987 geschlossenen Schule geht maßgeblich auf die Vereinigung "Kinder vom Bullenhuser Damm" zurück. Inzwischen gehört der Gedenkort mit Ausstellung zur städtischen KZ-Gedenkstätte Neuengamme.

