Bürgerschaftswahl in Hamburg: Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab Stand: 02.03.2025 15:14 Uhr Heute wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Rund 1,3 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung bis zum späten Vormittag war höher als bei der Bürgerschaftswahl 2020.

Bis 14 Uhr haben nach Angaben der Hamburger Innenbehörde 54,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Briefwahlstimmen sind dabei schon mitgezählt. Bei der Wahl 2020 lag die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 46 Prozent. Die insgesamt 1.269 Wahllokale in der Stadt haben noch bis 18 Uhr geöffnet.

Viele Wahlberechtigte dürften schon im Vorfeld abgestimmt haben: Laut Landeswahlamt wurden bis Freitag bereits mehr als 420.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben - deutlich mehr als bei der Bürgerschaftswahl 2020. Damals lag die Wahlbeteiligung insgesamt am Ende bei 63 Prozent. Bei der Bundestagswahl vor einer Woche hatten in Hamburg 80,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

SPD und Grüne regieren seit 2015 gemeinsam

In Hamburg regiert die SPD seit 2015 zusammen mit den Grünen. Letzte Umfragen wie die am 20. Februar veröffentlichte ARD-Vorwahlumfrage sahen die Sozialdemokraten in Hamburg wieder deutlich vorn. Sie liegen demnach, anders als im Bund oder vielen anderen Ländern, bei über 30 Prozent. Für Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bedeutet das: Wenn es tatsächlich so kommt, steht einer weiteren Amtszeit praktisch nichts mehr im Wege.

AUDIO: Ausgangslage vor der Hamburg-Wahl (1 Min) Ausgangslage vor der Hamburg-Wahl (1 Min)

Knappes Rennen in Hamburg um Platz zwei

Die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank und die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Dennis Thering kämpfen Umfragen zufolge um Platz zwei. Beide Parteien liegen dort bei unter 20 Prozent. Was eine künftige Regierungskoalition angeht, wären die Grünen laut Tschentscher für die SPD "ein guter strategischer Partner".

Thering hofft auf Rot-Schwarz, Fegebank will das verhindern

CDU-Spitzenkandidat Thering streckt derweil die Hand in Richtung der SPD aus. Er hofft, dass seine CDU bei der Wahl an den Grünen vorbei und damit als zweitstärkste Kraft in die Bürgerschaft einzieht. "Wir haben gute Chancen, vorn zu liegen", sagte Thering am Sonnabend. Ziel der CDU sei es, die Grünen "in die Opposition zu schicken". Grünen-Spitzenkandidatin Fegebank will ein rot-schwarzes Bündnis in der Hansestadt verhindern. "Wenn wir nicht in einer Stillstands-Groko hier in Hamburg aufwachen wollen, dann müssen jetzt noch mal alle Kräfte nach vorn mobilisiert werden", sagte sie bei einer Wahlkampfaktion.

Linke und AfD können auf deutliches Plus hoffen

Wie schon bei der Bundestagswahl vor einer Woche können sich Linke und die AfD Hoffnungen auf deutliche Stimmenzuwächse machen. Beide liegen in Umfragen bei um die 10 Prozent. Das erstmals antretende BSW sowie die FDP landeten in Umfragen zuletzt unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde und könnten demnach den Einzug ins Parlament verpassen.

Bürgerschaftswahl in Hamburg: Zehn Stimmen pro Wähler

Anders als bei der Bundestagswahl können die Hamburgerinnen und Hamburger bei der Bürgerschaftswahl insgesamt zehn Stimmen abgeben - fünf im gelben Stimmzettel-Heft für die Landeslisten der Parteien und fünf im roten Stimmzettel-Heft für die Kandidierenden in den Wahlkreisen.

Videos 1 Min Bürgerschaftswahl Hamburg: So funktioniert das Wählen Bei der Bürgerschaftswahl können zweimal fünf Stimmen abgegeben werden. Was ist bei der Stimmabgabe zu beachten und wofür sind die Stimmen? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen. 1 Min

Hunderte Bewerber auf 121 Plätze

Die Landeslisten-Stimmen entscheiden über die Mehrheitsverhältnisse in der Bürgerschaft, also wie viele Sitze welche Partei erhält. Insgesamt sind 121 Plätze zu vergeben - 50 Personen ziehen über die Landeslisten in das Parlament ein, 71 über die Wahlkreislisten. Aus jedem der 17 Wahlkreise werden bis zu fünf Abgeordnete entsandt, je nachdem wie viele Wahlberechtigte in dem Wahlkreis leben. Die meisten wohnen in Wandsbek, die wenigsten - nämlich 15 - leben auf Neuwerk. Insgesamt kandidieren 784 Personen bei der Bürgerschaftswahl. Beim Alter der Bewerberinnen und Bewerber ist die Spanne groß, sie liegt zwischen 18 und 86 Jahren.

Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2020

Die Bürgerschaftswahl 2020 hatte die SPD (39,2 Prozent) vor den Grünen (24,2 Prozent) gewonnen. Die CDU erzielte damals ihr historisch schlechtestes Ergebnis (11,2 Prozent). Dahinter landeten die Linken (9,1 Prozent) und die AfD (5,3 Prozent). Die FDP (4,9 Prozent) scheiterte knapp an der Fünf-Prozent-Hürde.

Sendungen zur Bürgerschaftswahl am 2. März NDR 90,3 17.30 bis 22 Uhr:

Prognosen, Analysen von "Infratest dimap", Reaktionen der Parteien und Live-Podcast "Hamburg Heute" rund um die Wahl



Hamburg Journal 19.30:

Erste Hochrechnungen, Wahlbeteiligung, Schalten zu den Wahlpartys und Gesprächsrunden mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.03.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bürgerschaftswahl