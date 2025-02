Bürgerschaftswahl Hamburg: Heute Triell der Spitzenkandidaten Stand: 27.02.2025 14:03 Uhr Kurz vor der Wahl der Hamburgischen Bürgerschaft gibt es heute eine letzte Fernsehdebatte der Spitzenkandidaten. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Herausforderer Katharina Fegebank (Grüne) und Dennis Thering (CDU) diskutieren ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehen.

Drei Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg treffen sich die Spitzenkandidaten von SPD, Grünen und CDU zu einem weiteren Triell. Bei der Diskussionsrunde mit dem Titel "Hamburg hat die Wahl" debattieren Peter Tschentscher, Katharina Fegebank und Dennis Thering - heute Abend ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehen.

Es ist das vierte und letzte Triell der drei Kandidaten, die nach der Wahl Hamburg führen wollen. Die Fernsehdebatte läuft auf dem Programmplatz des Hamburg Journals und ist auch in der ARD Mediathek zu sehen. Die Fragen stellen Julia Niharika Sen und Susanne Stichler.

Viererrunde der kleineren Parteien am Mittwoch

Eine Diskussionsrunde mit den Spitzenkandidaten der kleineren Parteien hatte das NDR Fernsehen bereits am Mittwoch ausgestrahlt. Katarina Blume (FDP), Jochen Brack (BSW), Dirk Nockemann (AfD) und Cansu Özdemir (Die Linke) diskutierten unter anderem über die Wohnungspolitik, Verkehrsthemen und die Migration.

Hamburg wählt am Sonntag eine neue Bürgerschaft

Am Sonntag wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Laut einer ARD-Vorwahlumfrage aus der vergangenen Woche hat die SPD in Hamburg anders als im Bund gute Aussichten, auch künftig die Regierung zu führen. Demnach kommen die Sozialdemokraten auf 32 Prozent. Um Platz zwei bahnt sich eine Zweikampf zwischen den Grünen (18 Prozent) und der CDU (17 Prozent) an. Linke und AfD kommen auf zehn Prozent, die FDP, das BSW und Volt würden den Einzug ins Parlament mit je drei Prozent verpassen. Eine knappe Mehrheit der Befragten will Rot-Grün fortsetzen.

