Bürgerschaftswahl: SPD in Hamburg vorn, CDU knapp vor Grünen Stand: 02.03.2025 19:30 Uhr Die SPD bleibt in Hamburg auch bei der Bürgerschaftswahl 2025 die stärkste politische Kraft und kann trotz Verlusten mit den Grünen weiterregieren. Der Bürgermeister will aber auch mit der CDU reden.

Laut der Hochrechnung von infratest dimap kam die SPD mit Bürgermeister Peter Tschentscher am Sonntag auf 33,7 Prozent - das sind 5,5 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Deutlich hinzugewonnen hat laut der Prognose die CDU, die sich mit 19,7 Prozent an den Grünen vorbei auf Platz zwei schiebt. Die Grünen erreichen 17,8 Prozent - 6,4 Prozentpunkte weniger als 2020.

Linke und AfD legen in Hamburg zu

Hinzugewonnen haben die Linke (11,4 Prozent) und die AfD (8,2 Prozent). Nicht in der Bürgerschaft vertreten sind die FDP (2,4 Prozent) und das BSW (2,0 Prozent). In der gleichen Größenordnung bewegt sich Volt (2,9 Prozent).

Höhere Wahlbeteiligung als 2020

Rund 1,3 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag schon gegen 16 Uhr mit 66,8 Prozent höher als vor fünf Jahren, als insgesamt 63 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten.

Tschentscher will erst mit Grünen, dann mit CDU sprechen

Mit dem Ergebnis können SPD und Grüne ihre 2015 begonnene Koalition weiterführen. Bürgermeister Tschentscher kündigte in der ARD an, dass er zunächst mit den Grünen sprechen, dann aber auch mit der CDU Gespräche führen wolle.

CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering zeigte sich im Vorfeld auch offen für eine Zusammenarbeit mit der SPD. Ein Bündnis mit den Grünen hatte er ausgeschlossen.

Hamburger hatten zehn Stimmen

Anders als bei der Bundestagswahl konnten die Hamburgerinnen und Hamburger bei der Bürgerschaftswahl insgesamt zehn Stimmen abgeben - fünf auf dem gelben Stimmzettel-Heft für die Landeslisten der Parteien und fünf auf dem roten Stimmzettel-Heft für die Kandidierenden in den Wahlkreisen. Die Auszählung per Hand ist aufwendig. Am Sonntagabend soll nur die Sitzverteilung der Parteien feststehen. Welche Abgeordnete einziehen, steht erst am Montagabend fest.

Die Bürgerschaftswahl 2020 hatte die SPD (39,2 Prozent) vor den Grünen (24,2 Prozent) gewonnen. Die CDU erzielte damals ihr historisch schlechtestes Ergebnis (11,2 Prozent). Dahinter landeten die Linken (9,1 Prozent) und die AfD (5,3 Prozent). Die FDP (4,9 Prozent) scheiterte knapp an der Fünf-Prozent-Hürde.

