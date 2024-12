Bürgerschaftswahl: Mehrere Kleinparteien nehmen erste Hürde

Stand: 20.12.2024 12:56 Uhr

In Hamburg haben fünf Kleinparteien die erste Hürde zur Teilnahme an der Bürgerschaftswahl am 2. März 2025 genommen. Eine Vereinigung wurde am Freitag vom Landeswahlausschuss abgelehnt.