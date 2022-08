Bürgerschaft will über Energie und Cum-Ex-Affäre debattieren Stand: 24.08.2022 09:35 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft kommt am Mittag zum ersten Mal nach ihrer Sommerpause wieder zusammen. Themen sind die drohende Energieknappheit im Winter und die Aussagen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in der Cum-Ex-Affäre.

Die Hamburger Grünen wollen in der Aktuellen Stunde vor allem das Thema Energie aufgreifen. In ihren Antrag geht es darum, dass Hamburg vorangehen muss bei der Bewältigung der Energiekrise und den Folgen der Klimakatastrophe. Der Hamburger Senat hatte in der vergangenen Woche seinen Energiesparplan vorgelegt.

CDU will Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex aufarbeiten

Im Anschluss will die CDU den Untersuchungsausschuss vom vergangenen Freitag im Parlament aufarbeiten. Olaf Scholz hatte dort zum zweiten Mal zur Cum-Ex-Affäre ausgesagt und erneut jegliche Einflussnahme auf das Steuerverfahren der Hamburger Warburg Bank zurückgewiesen. Scholz war 2016 Bürgermeister in Hamburg, sein Nachfolger Peter Tschentscher (ebenfalls SPD) Finanzsenator. Für die CDU ist klar: "Dieser SPD-Skandal schadet massiv dem Ansehen unserer Stadt" - wie es in ihrem Antrag heißt.

Weitere Themen sind unter anderem eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken, die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie die Auswirkungen der Inflation.

