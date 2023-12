Stand: 06.12.2023 19:12 Uhr Bürgerschaft will geförderte Wohnungen auch für mittlere Einkommen

Menschen mit mittlerem Einkommen haben in Hamburg bislang keine Chance auf eine geförderte Wohnung. Das soll sich ändern. Mit den Stimmen von SPD, Grünen und CDU hat die Bürgerschaft am Mittwoch beschlossen, den sogenannten dritten Förderweg auf den Weg zu bringen. Er soll den ersten und den zweiten Förderweg ergänzen, der sich an Menschen mit niedrigen Einkommen richtet. Der Senat wurde beauftragt, den sogenannten dritten Förderweg zu prüfen und einzuführen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.12.2023 | 19:00 Uhr