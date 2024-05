Stand: 30.05.2024 07:02 Uhr Bürgerschaft will Vorschläge für günstigeres Bauen sammeln

Wie kann Bauen billiger werden? Dafür will die Hamburgische Bürgerschaft den Bauherren neue Regeln an die Hand geben. Die Abgeordneten haben am Mittwoch dafür gestimmt, Vorschläge zu sammeln. Im Kern geht es darum, die Zahl der Bauvorschriften zu senken. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) sagte, Ziel sei es, die Baukosten im Neubau um ein Drittel senken. Die Opposition kritisierte Hamburgs Vorgehen als zu langsam.

