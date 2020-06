Stand: 10.06.2020 15:19 Uhr - NDR 90,3

Bürgerschaft wählt Tschentscher zum Bürgermeister

Satte Mehrheit für den alten und neuen Bürgermeister: Mit 87 von 123 Stimmen ist Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch von der Hamburgischen Bürgerschaft wiedergewählt worden - damit bekam er alle Stimmen von SPD und Grünen. 34 Abgeordnete stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich.

"Ja Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an", sagte er kurz darauf und legte den Amtseid ab. "Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe", lauteten seine Worte. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit wünschte ihm "im Namen des ganzen Hauses der Hamburgischen Bürgerschaft eine glückliche Hand bei der Amtsführung. Viel Erfolg im Interesse aller Hamburgerinnen und Hamburgern, der ganzen Stadt. Alles Gute für sie." NDR.de überträgt die Sitzung der Bürgerschaft per Livestream.

Im Anschluss beruft er seinen neuen Senat, der dann noch von der Bürgerschaft bestätigt werden muss. Bei dieser Wahl reicht die einfache Mehrheit. Dem zweiten Senat unter Tschentscher gehören außer dem Ersten Bürgermeister elf Senatorinnen und Senatoren an. Bei der SPD sind von sieben Senatoren nur zwei Frauen, was im Vorfeld für Unmut in der Partei sorgte. Die Grünen stellen jetzt vier Senatoren, zwei Frauen und zwei Männer. Zweite Bürgermeisterin will erneut Katharina Fegebank (Grüne) werden, die auch im neuen Senat für Wissenschaft und Gleichstellung zuständig sein soll.

Verzögerungen nach AfD-Antrag

Die Bürgermeisterwahl verzögerte sich etwas, da zu Beginn der Sitzung auf Antrag der AfD zunächst der Ältestenrat zusammenkommen musste. Hintergrund sind Planungen der anderen Fraktionen, angesichts der rot-grünen Zweidrittelmehrheit die Minderheitenrechte in der Bürgerschaft zu senken. Die AfD sieht sich nicht ausreichend beteiligt. Nach der ergebnislosen Sitzung des Ältestenrates konnte die Wahl beginnen.

Koalitionsvertrag unterzeichnet

Vor Beginn der Sitzung wurde am Vormittag im Rathaus der Koalitionsvertrag unterzeichnet. Dem 205 Seiten starken Papier, das nach Verzögerungen durch die Corona-Krise in den vergangenen Wochen in 13 Runden ausgehandelt worden war, hatten Parteitage von SPD und Grünen erst am vergangenen Wochenende zugestimmt. SPD und Grüne verfügen zusammen in der Bürgerschaft über 88 der 123 Sitze. Sie regieren bereits seit 2015 in einer Koalition. Eine Regierungserklärung wird erst in zwei Wochen erwartet.

Alle Abgeordneten dabei

Erstmals seit der Bürgerschaftswahl am 23. Februar sind am Mittwoch alle Abgeordneten zu einer Sitzung zusammengekommen. Aus Gründen des Infektionsschutzes waren die bisherigen fünf Sitzungen mit verminderter Abgeordnetenzahl abgehalten worden. Um das Risiko einer Corona-Infektion möglichst gering zu halten, findet auch diese Sitzung wieder nicht im Plenar-, sondern im Großen Festsaal des Rathauses statt. Trennschutzwände zwischen den Sitzen sollen zusätzlich für Sicherheit sorgen. Wegen der Pandemie ist kein Publikum zugelassen.

