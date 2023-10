Bürgerschaft verurteilt Angriff der Hamas auf Israel Stand: 11.10.2023 15:46 Uhr In der Hamburgischen Bürgerschaft ist der Angriff der Hamas auf Israel fraktionsübergreifend scharf verurteilt worden. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) sagte zu Beginn der Sitzung am Mittwoch, der Überfall und die Attacken hätten entsetzliches Leid ausgelöst.

Während draußen am Hauptportal des Rathauses die israelische Flagge wehte, sprach drinnen im Plenarsaal Bürgerschaftspräsidentin Veit den Opfern und Angehörigen des Angriffs auf Israel ihr Beileid aus. Der Terroranschlag sei in seiner Brutalität beispiellos und kaum zu ertragen. Veit warnte: "Das Ausmaß der aktuellen Eskalation könnte irreversibel sein, sich zu einem Flächenbrand in der Region ausweiten und noch mehr Leid für die Menschen dort bringen. Unsere Pflicht ist es, mit allen Mitteln und Wegen weitere zivile Opfer und weiteres Leid zu vermeiden."

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

Zustimmung von allen Parteien für Rede von Veit

Veit bekam für ihre Rede vor dem offiziellen Beginn der Bürgerschaftssitzung von allen Parteien Zustimmung und Anerkennung. CDU-Fraktionschef Dennis Thering sagte: "Wir stehen solidarisch an der Seite Israels und sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen."

Anna von Treuenfels (FDP) kritisierte allerdings, dass in der Bürgerschaftssitzung keine ausführliche Debatte über die Lage in Israel vorgesehen ist. SPD und Grüne hatten vor der Sitzung anlässlich der Angriffe der Hamas auf Israel lediglich eine Debatte in der Aktuellen Stunde angemeldet. "Geeint gegen den Terror: Hamburg steht fest an der Seite der Menschen in Israel" hieß es in dem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen.

Weitere Themen: Flüchtlingspolitik und Kürzungen im Sozialhaushalt

Weitere Themen in der Aktuellen Stunde sind die Flüchtlingspolitk und die Kürzungen im Sozialhaushalt des Bundes. "Kürzungspolitik der Ampel: Warum Hamburg sich gegen den Haushalt der sozialen Kälte stellen muss", hieß es in einem Antrag der Linken. Die AfD hatte ihren Antrag zur Lage der Flüchtlingsbetreuung überschrieben mit: "Das Boot ist voll: Einzelne SPD-Senatoren ereilt mit acht Jahren Verspätung migrationspolitische Einsicht - Bürgermeister schweigt noch immer."

Weitere Unterkünfte für von Gewalt betroffene Frauen?

Außerdem will die rot-grüne Regierungskoalition eine Schutzunterkunft für gewaltbetroffene Frauen mit psychischer Erkrankung beschließen. Die sechs Frauenhäuser in Hamburg können diesen Frauen meist keine Rückzugsmöglichkeiten bieten, weil sie nahezu immer ausgelastet sind. Dieses Angebot würde eine Versorgungslücke in Hamburg schließen, heißt es in dem Antrag von SPD und Grünen. Und Frauen sollen auch schneller aus Frauenhäusern ausziehen können. Dafür sollen Wohnungen und Frauenwohnprojekte geschaffen werden. Im Schnitt bleiben Frauen fast acht Monate im Frauenhaus, bevor sie ausziehen - in eine eigene Wohnungen, oder oft auch zum Täter zurück in die alte Wohnung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.10.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburgische Bürgerschaft