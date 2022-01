Bürgerschaft verschärft Corona-Regeln - Kritik von der AfD Stand: 18.01.2022 18:37 Uhr Wenn die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch zusammenkommt, gelten schärfere Corona-Regeln. Die Abgeordneten und Senatsmitglieder müssen durchgehend eine FFP2-Maske tragen. Außerdem gilt die 3G-Regelung.

Demnach müssen die Abgeordneten und Senatsmitglieder entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Parlamentarier, die keinen Impf- oder Genesenen-Status nachweisen können oder einen negativen Corona-Test vorlegen, können zwar an den Sitzungen teilnehmen, müssen aber in einem separaten Bereich sitzen. Es sei sichergestellt, dass sie aktiv an den Sitzungen teilnehmen können, teilte Parlamentspräsidentin Carola Veit (SPD) am Dienstag mit.

AfD protestiert

Protest gegen die Neuregelung kam von der AfD-Fraktion. Diese sei unverhältnismäßig, stigmatisierend und überhaupt nicht zielführend, sagte Fraktionschef Dirk Nockemann. "Hier sollen Abgeordnete zur Schau gestellt werden." Zudem behindere diese Regelung in unzulässiger Weise Abgeordnete in der Ausübung ihres Mandats.

Bürgerschaft debattiert über Corona

In der Bürgerschaftssitzung geht es am Mittwoch einmal mehr um die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Während Grüne und Linke in ihren Anmeldungen im Kampf gegen das Virus auf die Solidarität der Menschen abheben, beklagt die AfD, dass der Senat Kritiker seiner Corona-Politik mit Demonstrationsverbot, Polizeiaufmarsch und Verfassungsschutz mundtot machen wolle.

Die CDU wiederum hat sich als Thema für die Aktuelle Stunde den ohne Ausschreibung erfolgten und inzwischen wieder zurückgezogenen Millionenauftrag der SPD-geführten Hamburger Finanzbehörde an den sozialdemokratischen Geschäftsführer das Unternehmens Next Media Accelerator, Nico Lumma, ausgesucht.

