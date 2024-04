Bürgerschaft streitet über die Verkehrssituation in Hamburg Stand: 15.03.2024 18:03 Uhr Viele Baustellen und Staus: In der Bürgerschaft gab es am Mittwoch eine hitzige Diksussion über die Situation im Hamburger Straßenverkehr. Hintergrund war unter anderem, dass Mitte März einige Hauptstraßen und Autobahnen gleichzeitig dicht waren.

Eine schlechte Baustellenkoordination - für den CDU-Fraktionschef Dennis Thering ist das nur eine Facette von rot-grünem Versagen in der Hamburger Verkehrspolitik: Neben Parkplatzabbau, kaputten Fußwegen, chaotischen Radwegen oder langsamen Busse trotz Millionen-teurer Beschleunigungsprogramme. "Eigentlich ist es völlig egal, wie man sich in unserer Stadt fortbewegt, es ist für alle Verkehrsteilnehmer eine einzige Katastrophe", wetterte Thering.

"Marode Verkehrswege aus Merkel-Ära geerbt"

Die Stadt baue U- und S-Bahnen, saniere Siele, baue die Fernwärme und das Glasfasernetz aus - dafür gebe es Baustellen, die man nicht einfach wegkoordinieren könne, entgegnete Ole Thorben Buschhüter (SPD): "Aber sie waren ja immer gegen alles, weil sie nichts wollen - sie wollen keine Veränderung." Verärgert zeigte sich auch der grüne Verkehrssenator Anjes Tjarks, er habe marode Verkehrswege aus der Merkel-Ära geerbt. Das Durchschnittstempo sei in seiner Amtszeit sogar gestiegen. Das was die Opposition erzähle sei "in der Sache völlig faktenfrei", sagte Tjarks.

Trotzdem: Die Kritik der Opposition bleibt scharf. Dirk Nockemann von der AfD wirft dem Senat ideologische Verkehrspolitik gegen das Auto vor. Darunter leide die Wirtschaft.

