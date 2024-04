Stand: 08.04.2024 13:20 Uhr Bürgerschaft stimmt über Plattdeutsch-Übersetzerpreis ab

Die Hamburgische Bürgerschaft will am Mittwoch über einen Plattdeutsch-Übersetzerpreis abstimmen. In einem Antrag von SPD, Grüne, CDU und Linke wird vorgeschlagen, den Preis alle zwei Jahre zu verleihen. Das Preisgeld soll 5.000 Euro betragen. Benannt werden soll der Preis nach dem Germanisten und Historiker Hartmut Cyriacks, der vor zwei Jahren gestorben ist. Cyriacks hatte Mitte der 1990er-Jahre die Plattdeutschen Nachrichten bei NDR 90,3 mit ins Leben gerufen und bis 2012 moderiert.

