Bürgerschaft stimmt abermals über neues Klimaschutzgesetz ab Stand: 06.12.2023 14:47 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft entscheidet heute endgültig über die vom rot-grünen Senat vorgelegte Novelle des Klimaschutzgesetzes. Weitere Themen sind der Elbtower, die Schuldenbremse und die rot-grüne Stadtentwicklungspolitik.

In der Novelle ist beschrieben, wie Hamburg den CO2-Ausstoß bis 2030 um 70 Prozent gegenüber 1990 senken und bis 2045 CO2-neutral werden will. Unter anderem soll bereits ab kommendem Jahr auch bei Bestandsbauten im Falle von Dachsanierungen die Installation von Solarpaneelen verpflichtend werden. Ab 2027 soll sowohl für Neu- als auch Bestandsbauten eine Solargründachpflicht bestehen. Inkrafttreten soll das neue Gesetz am 1. Januar.

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

Nachbesserungen beim Klimaschutzgesetz

Die Bürgerschaft hatte bereits vor zwei Wochen mit rot-grüner Mehrheit der Novelle des Klimaschutzgesetzes in erster Lesung zugestimmt. Ursprünglich waren erste und zweite Lesung in einer Sitzung geplant. In letzter Minute hatten aber SPD und Grüne über einen Zusatzantrag die Solarpflicht auch für bestehende öffentliche Gebäude nachgebessert. Zudem sollen für den städtische Fuhrpark - wo möglich - nur noch CO2-freie Fahrzeuge angeschafft werden. Auch CDU und Linke hatten noch kurzfristig Zusatzanträge eingebracht. Um den Abgeordneten mehr Zeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, hatte man sich darauf verständigt, endgültig erst zwei Wochen später über das Gesetzespaket abzustimmen.

Elbtower und Schuldenbremse weitere Themen

Vor der Abstimmung wird sich die Bürgerschaft in der Aktuellen Stunde unter anderem mit dem seit Wochen stillstehenden Wolkenkratzerprojekt Elbtower beschäftigen. "Elbtower: Das hat Olaf Scholz schlecht gemacht" ist der Titel der von den Linken angemeldeten Debatte. Außerdem wird über die nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts erhobene Forderung der Grünen nach einer Reform der gesetzlichen Schuldenbremse debattiert. "Auch Hamburg ist auf Investitionen angewiesen: Die Schuldenbremse braucht eine Reform - und die Haushaltspolitik des Bundes einen Neustart" heißt das von den Grünen angemeldete Thema. Als weiteres Thema hat die CDU eine Aussprache über die ihrer Meinung nach "bankrotte" rot-grüne Stadtentwicklungspolitik angemeldet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.12.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburgische Bürgerschaft