Bürgerschaft debattiert über Lützerath und Silvester-Gewalt Stand: 18.01.2023 09:59 Uhr Bei der ersten Bürgerschaftssitzung dieses Jahres im Hamburger Rathaus könnte es heute hoch hergehen. Zwei bundesweit debattierte Themen stehen auf der Tagesordnung.

Es sind der Streit um die Räumung des zum Abbaggern freigegebenen Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier und die Angriffe auf Rettungs- und Einsatzkräfte in der Silvesternacht. Auf Antrag der Linken soll es in der Aktuellen Stunde zunächst um den "Systemfehler Lützerath" und die Klimapolitik gehen. Das dürfte vor allem die Grünen in Erklärungsnöte bringen, da sie im Bund die Entscheidung zur Räumung des Dorfes mitgetragen hatten.

AfD will über Silvester-Krawalle sprechen

Im Anschluss will die AfD über die Silvester-Krawalle in Hamburg sprechen. Sie sieht laut ihrer Debattenanmeldung die "rot-grüne Integrationspolitik gescheitert". Am Dienstag war das Hamburger Integrationskonzept bereits Thema im Familienausschuss. Da blieb es aber ruhig, nur ein FDP-Abgeordneter stellte einen Bezug zu den Krawallen her.

Weitere Themen: Hamburger Tafel und Freiwilligendienste

Auf der Tagesordnung der Bürgerschaft stehen außerdem unter anderem Debatten zu einer von der CDU-Fraktion geforderten finanziellen Unterstützung der Hamburger Tafel in Krisenzeiten und zur von Rot-Grün gewünschten Stärkung der Freiwilligendienste.

