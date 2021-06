Bürgerschaft debattiert über Klimawandel und Wasserverbrauch Stand: 16.06.2021 15:10 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause in einer Aktuellen Stunde am Mittwoch mit dem Klimaschutz und dem Wasserverbrauch befasst.

Mehr Bäume pflanzen, Dächer begrünen, zubetonierte Flächen wieder der Natur zurückgeben: Das sind die wichtigsten Dinge, die Hamburg tun kann, um dem Klimwandel zu begegnen - darin sind sich SPD und Grüne mit großen Teilen der Opposition eigentlich einig.

CDU: "PR-Maschinerie ohne Inhalt"

Sandro Kappe von der CDU warf dem Senat aber vor, mit schlechtem Beispiel voranzugehen: In den Behörden steige der Wasserverbrauch, außerdem seien nur drei von 100 Behördendächern begrünt. Er rief den Senat auf, seine Hausaufgaben zu machen. "Das, was Sie hier machen, ist eine PR-Maschinerie ohne Inhalte", so Kappe.

Kritik an Trinkwasserbeschaffung

AfD und Linke kritisierten, dass Hamburg sein Trinkwasser zum großen Teil aus Niedersachsen holt. "Im Umland können wir bereits feststellen, dass sich Flüsse verlagern und Grundwasserabsenkungen vorkommen", sagte Linken-Umweltpolitiker Stephan Jersch.

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) wollte die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Hamburg habe mehr Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Unter dem Strich aber steige der Trinkwasserverbrauch in Hamburg, räumte Kerstan ein - während er deutschlandweit zurückgeht.

AUDIO: Bürgerschaft debattiert über Wasserverbrauch (1 Min) Bürgerschaft debattiert über Wasserverbrauch (1 Min)

Parkgebühren weiteres Thema

Am Mittwoch soll es in der Bürgerschaft auch um andere Themen gehen. Die CDU will über den jüngsten Beschluss des rot-grünen Senats zur teils deutlichen Erhöhung der Parkgebühren sprechen. Sie hat ihren Antrag zur Aktuellen Stunde überschrieben mit: "Erst Parkplätze vernichten, dann bei Parkgebühren und Bewohnerparken abzocken - Grüne und SPD setzen Anti-Autofahrerkurs fort!"

Daneben stehen auch wieder die Corona-Maßnahmen auf der Tagesordnung des Parlaments. Thematisiert werden soll dann auch die Versorgung von "Long Covid"-Patientinnen und -Patienten.

AUDIO: Bürgerschaft berät über Energiewendebeirat (1 Min) Bürgerschaft berät über Energiewendebeirat (1 Min)

Energiewendebeirat soll eingerichtet werden

Außerdem befassen sich die Abgeordneten mit der Einrichtung eines Energiewendebeirats. "Wir brauchen dabei die unterschiedlichen Perspektiven", sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen, Johannes Müller. Klimaschutz und Energiewende seien zutiefst soziale Themen. Deshalb müssten auch Mieterinnen und Mieter ebenso im Beirat vertreten sein, wie Gewerkschaften und Betriebsräte. Unter anderem sollen auch Industrieverband, Handels- und Handwerkskammer dabei sein, aber auch die Wohnungswirtschaft, die Verbraucherzentrale und der Bezirk Bergedorf - in Hamburg der federführende Bezirk in Sachen Klimaschutz. Die Umweltverbände sollen durch die Initiativen "Tschüss Kohle" und "Fridays for Future" vertreten sein. Der Beirat, der über die Umsetzung von Klimaschutz und Klimaplan mitreden soll, ist bei der Umweltbehörde angesiedelt und soll bis zu vier Mal im Jahr tagen.

